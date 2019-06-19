Видео: Медведи атакуют Ямал

, 7:36 Эфирная новость 103

Проблемой выхода хищных животных к людям сейчас занимаются ученые.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Жители Ямала обеспокоены нашествием медведей. Хищники облюбовали окраины Ноябрьска. Социальные сети наводнили многочисленные видео пользователей, ставших свидетелями встречи с косолапыми. Местные власти собрали экстренную комиссию.

Ради защиты жителей от диких зверей в городе готовы идти на крайние меры. И такая ситуация сейчас наблюдается по всему полуострову. В мае к вахтовикам поселка Сабетта вышло целое медвежье семейство. К решению проблемы привлекли ученых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что учитель биологии 20 лет спасает в Калуге диких животных.

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