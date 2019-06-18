Учитель биологии 20 лет спасает в Калуге диких животных

Спасением диких животных сейчас занимаются и в Калуге. Там существует центр реабилитации «Феникс», который открыла учитель биологии. Сложно представить, но хрупкая женщина вот уже 20 лет спасает опасных хищников: медведей, волков.

Как убедилась Ксения Солдатова — звери отвечают взаимностью.

Дикие полярные волки в ее руках, словно домашние коты. Ярик и Ярочка — в этот центр реабилитации попали еще щенками. Чтобы не тосковали — Вероника Матюшина, пела им колыбельные. Со временем звери начали подпевать.

Степной волчице Фане 12 лет. В прошлом она — цирковая артистка, исправно служила в Казани. Пока хозяйка не посчитала, что Фаня слишком старая и на арене ей больше не место. За пару месяцев в центре реабилитации Фаня уже освоилась. Единственное, до сих пор не подпускает к себе детей. Мешают воспоминания из цирковой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о белом медведе, который напугал подростков в Норильске.