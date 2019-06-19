Видео: Десятки человек погибли в результате наводнения на юге Китая

Более 60 человек стали жертвами наводнений на юге Китая. Тысячи зданий в регионе подтоплены, проводится массовая эвакуация. Особую опасность представляют оползни. Один из таких инцидентов засняли камеры наблюдения в провинции Фуцзянь. На кадрах видно, как разрушительный селевой поток сметает дорожные ограждения и машины. В результате, по данным местных СМИ, погиб один человек. Его тело извлекли из-под обломков спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что не менее шести торнадо пронеслись по Индиане в выходные.