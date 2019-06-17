Не менее шести торнадо пронеслись по американскому штату Индиана в минувшие выходные. Смерчи сопровождались сильными ливнями и грозами, тысячи людей остались без электричества, многие дома затоплены до сих пор. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии, однако метеорологи предсказывают на ближайшие усиление дождей и новые наводнения, сообщает Indy Star.

Данных о погибших и пострадавших нет. Известно об одном случае спасения тонущей женщины. Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры и самих торнадо, и разрушительных последствий.

Местное отделение «Красного креста» открыло временный приют для пострадавших или застигнутых непогодой в пути, где раздают горячее питание, теплые одеяла и предметы первой необходимости.

Бари Алибасов выписан из больницы

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры катастрофических последствий майских торнадо в Индиане и Огайо, унесших жизнь одного человека и покалечивших более 100.