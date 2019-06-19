Видео: Борис Джонсон извинился за былую резкость высказываний

Борис Джонсон ушел в отрыв. По результатам второго тура выборов на пост лидера консервативной партии, экс-глава МИДа страны стал безусловным фаворитом — он набрал больше трети голосов. Именно Джонсона эксперты называют наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра.

И примечательно, чем ближе Джонсон к креслу премьера, тем спокойнее становится его риторика. В ходе теледебатов он резко смягчил свою позицию по ряду вопросов. Например, отверг Brexit без сделки с ЕС, извинился за свои высказывания против представителей ислама. И даже вдруг вспомнил, что его прапрадедушка был мусульманином. Следующие туры выборов пройдут сегодня и завтра. После них кандидатов останется только двое. Победитель определится к концу июля.

Ранее Борис Джонсон признался в употреблении наркотиков, в частности кокаина, в студенческие годы.