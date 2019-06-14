Бывший глава МИД Великобритании признался в употреблении наркотиков

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что употреблял кокаин. Он рассказал, что попробовал наркотик, когда ему было 19 лет. Это, по его словам, был первый и последний раз, сообщают «Известия». Такой вопрос уже задавали Джонсону на пресс-конференции, тогда он ничего не ответил и перевел разговор на другую тему. Он сказал, что большинству людей интереснее политическая кампания.

Сейчас Джонсон лидирует в гонке на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Он набрал 114 голосов, а его ближайший соперник Джереми Хант — 43.

Борис Джонсон был назначен министром иностранных дел в новом кабинете Терезы Мэй 13 июля 2016 года. 9 июля 2018 года он подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром по предложенному ею плану развития отношений с Евросоюзом после выхода из него Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех вероятных преемниках Терезы Мэй.