Видео: Археологи нашли на дне Черного моря «корабль Одиссея»

, 10:13 Эфирная новость 306

Останки 2400-летнего античного судна были обнаружены на глубине свыше двух тысяч метров в 80-ти километрах от болгарского города Бургас.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

На дне Черного моря найден «корабль Одиссея» из поэмы Гомера. Об этой сенсации заявили ученые из ведущих европейских университетов. Греческое судно, затонувшее более двух тысяч лет назад, было обнаружено у побережья Болгарии еще прошлой осенью. Но приступить к его изучению смогли только сейчас.

Из-за большой глубины, которая спасла корабль от охотников за сокровищами, корпус хорошо сохранился — уцелели руль, гребные скамьи и содержимое грузового отсека. Специалисты считают, что оно напоминает рисунок на античной вазе. На нем — Одиссей привязан к мачте — так герой спасался от того, чтобы не броситься в воду из-за пения сирен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что перед взрывом в небе над Чернобылем видели страшного монстра, сообщают британские СМИ.

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