Британские СМИ: Перед взрывом в небе над Чернобылем видели страшного монстра

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Археолог Роберт Максвел, ссылаясь на свидетельства рабочих, рассказал о темном безголовом существе с гигантскими крыльями, которое кружило над электростанцией незадолго до катастрофы.

Фото: www.globallookpress.com

Катастрофа, произошедшая на Чернобыльской АЭС в 1986 году за 30 с лишним лет успела обрасти множеством слухов и легенд.

Британский интернет-портал Daily Star опубликовал в понедельник, 17 июня, рассказ археолога Роберта Максвелла, который несколько раз побывал в зоне отчуждения на Украине. По его словам, рабочие говорили ему, что незадолго до взрыва реактора несколько человек в диспетчерской видели кружащего в небе над Чернобыльской АЭС отвратительное черное существо без головы с гигантскими крыльями и горящими глазами. Местные назвали его «Черная птица Чернобыля» и убеждены, что монстр был предвестником катастрофы.

Ученый говорит, что сверхъестественное существо, которое описали ему рабочие, поразительно похоже на Мофмана — Человека-Мотылька из американских городских легенд, появление которого якобы свидетельствует о приближающемся катастрофическом событии. В мифологии его описывают как гибрид человека и птицы, но крупнее обычных людей, серого цвета с красными светящимися глазами и крыльями размахом около трех метров. Впервые его видели в США, в Западной Виргинии в 1967 году незадолго до того, как обрушился Серебряный мост. Эта катастрофа несла 46 человеческих жизней.

«Легенда гласит, что в дни, предшествовавшие 26 апреля 1986 года, многие люди в диспетчерской видели в небе над Чернобылем сверхъестественное существо. Они также утверждали, что видели это ужасающее существо незадолго до взрыва. Сотрудники Чернобыльской АЭС делились странно похожим опытом, у некоторых были кошмары, в то время как другие получали телефонные звонки с угрозами», — говорит Максвелл.

По его словам, непосредственных очевидцев этих мистических событиях ему расспросить не удалось, поскольку эти люди уже умерли от смертельной дозы радиации. Тем не менее на Украине легенда о Черной птице Чернобыля жива до сих пор.

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