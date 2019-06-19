«Впервые в жизни»: Дочь Татьяны Навки открыла счет своим победам

Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки четырехлетняя Надя победила на своих первых соревнованиях. Радостная мама, не скрывая гордости, поделилась этим знаменательным событием на своей страничке в Instagram.

Instagram @tatiana_navka

Младшая дочь Татьяны и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. И вот первая радость — Надя стала победительницей в разряде «Новичок», выступая на открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

С победой будущую чемпионку поздравили мамины подписчики и друзья, среди которых заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

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