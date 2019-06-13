«Растет фигурист!»: сын Евгения Плющенко и Рудковской покажет танго на льду

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, как и его отец, постоянно пропадает на тренировках. Поклонники юного фигуриста следят за его успехами в Instagram, который ведут родители мальчика.

13 июня в микроблоге Александра Плющенко появился кусочек видео с его тренировки. Как выяснилось, начинающий фигурист усердно готовится к предстоящему выступлению. 15 июня Саша представит новую программу «Танго Аморе» на музыку Эдвина Мартона.

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Подписчики юного фигуриста разделились на два лагеря: кто-то посчитал, что Саше еще рано танцевать танго, а кто-то отметил, что в самый раз. Но в любом случае все пришли в восторг от того, что «вытворяет» шестилетний мальчик на льду:

«Саша большой молодец и трудяга. Но зачем дублировать во всем папу? И танго в шесть лет?»

«А рановато или не рановато ему танго танцевать, решать тем, кто с ним работают и оттачивают каждое движение. Все будет замечательно!»

«Растет фигурист!»

«Маленький папа. Классный, талантливый, красивый, так держать. Я всегда в восторге», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Плющенко и Рудковской исполнил десять акселей подряд.