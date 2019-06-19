Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии русскую народную мудрость

Глава МИД России Сергей Лавров в шутливой форме напомнил послу Швейцарии в России Иву Росье русскую пословицу.

«Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить», — сказал глава российской дипломатии.

Сергей Лавров поделился русской народной мудростью с представителем дипломатического корпуса Швейцарии в ответ на его слова во время церемонии открытия комплекса зданий посольства этой страны в Москве.

Ив Росье, выступая с речью, почел стихотворение, состоящее из русских пословиц и поговорок. Об этом пишут «Известия».

Западные страны ввели ограничения против России после воссоединения Крыма с Россией. По данным Минэкономразвития, предполагаемый ущерб России от санкций иностранных государств в 2018 году составил порядка 6,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин назвал санкции стран Запада против РФ нелегитимными, так как они проводятся в обход Совета безопасности ООН.