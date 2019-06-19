Задержаны двое жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ*

СК РФ заявил о задержании на территории Москвы и Московской области двоих жителей Дагестана по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ*). Об этом в среду, 19 июня, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия уровень финансирования достигал восьми миллионов рублей в период с 2014 года по сентябрь 2017 года, когда подозреваемые находились на территории Сирии.

«Для этого они привлекли жителей республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ», — заявила Петренко.

В рамках следствия масштабные обыски проводились в Москве, Дагестане и еще пяти регионах России — Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Красноярского края, Астраханской области и Ставропольского края. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых, а также продолжается установление других фигурантов.

* — запрещена в РФ.