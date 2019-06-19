Задержаны двое жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ*

, 10:36 Срочная новость 349

Масштабные обыски прошли в Москве, Дагестане и еще пяти регионах России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: СК РФ

СК РФ заявил о задержании на территории Москвы и Московской области двоих жителей Дагестана по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ*). Об этом в среду, 19 июня, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия уровень финансирования достигал восьми миллионов рублей в период с 2014 года по сентябрь 2017 года, когда подозреваемые находились на территории Сирии.

«Для этого они привлекли жителей республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам ИГ», — заявила Петренко.

В рамках следствия масштабные обыски проводились в Москве, Дагестане и еще пяти регионах России — Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Красноярского края, Астраханской области и Ставропольского края. В настоящее время следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых, а также продолжается установление других фигурантов.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +13°
64.34
0.02 72.23
0.12
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

11:31
«Я честно ответил» — Платини туманно пояснил причины задержания
11:25
Видео: Старший сын экс-хоккеиста Соколова переведен из реанимации
11:10
Кирилл Вышинский: Меня посадили в тюрьму для шантажа обменом
11:03
Накрутила «рогалики»: Ольга Бузова пытается заставить себя пахать после отпуска
10:50
РЖД может соединить аэропорт Пулково с Петербургом транзитной веткой
10:36
Задержаны двое жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ*
10:21
«Обошлось»: Киркоров опубликовал видео жуткой посадки самолета в «Домодедово»
10:13
Видео: Археологи нашли на дне Черного моря «корабль Одиссея»
9:54
Крупнейший медицинский центр начал работать в сирийском Дамаске
9:39
В результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек— видео
9:28
Звезды на погоны: В России меняют правила получения звания старшего лейтенанта
9:16
Kyiv вместо Kiev: В США решили изменить написание названия украинской столицы
9:02
Видео: Станция метро «Невский проспект» в Петербурге погрузилась во тьму
8:58
Ливни, град и песчаные бури: Природные катаклизмы терзают Россию
8:47
Видео: Десятки человек погибли в результате наводнения на юге Китая
8:36
Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии русскую народную мудрость
8:25
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
8:13
Эксклюзивные кадры: Мужчина погиб в драке возле станции московского метро
8:04
«Впервые в жизни»: Дочь Татьяны Навки открыла счет своим победам
7:56
Мусор и сорняки: За что в России можно будет потерять свой дачный участок

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама