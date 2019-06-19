Легендарная «восьмерка» семейства BMW пополнилась новым четырехдверным Gran Coupe

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Новинку дизайнеры назвали образцом «динамики и стиля BMW».

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Фото, видео: bmw.ru, YouTube / BIMMERPOST

Восьмая серия BMW пополнилась новым четырехдверным седаном Gran Coupe. Новинка, по мнению специалистов, вполне может стать спортивной динамичной альтернативой нынешнему седану седьмой серии. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

От исходного купе восьмой серии «четырехдверка» отличает колесная база, увеличившаяся почти на 20 сантиметров, и более просторный салон. С одним нюансом — на заднем диване места хватит только для двоих.

bmw.ru

Новый Gran Coupe «восьмерки» в сравнении с двухдверным вариантом по длине увеличилась на 23,1 сантиметра, по высоте выросла на 6,1 сантиметра, и в ширину раздалась на три сантиметра. По весу новый седан добавил 70 килограммов.

В базовой комплектации у нового представителя «восьмерки» предусмотрена стеклянная панорамная крыша (за дополнительную плату — из углепластика), атмосферная подсветка. Салон оснащен устройством для беспроводной зарядки смартфонов и аудиосистемой Harman-Kardon с 16 динамиками.

bmw.ru

Как принято у представителей восьмой серии, коробка передач и у нового Gran Coupe — восьмиступенчатый «автомат», версии 840d и M850i по умолчанию оснащены адаптивными амортизаторами и задним подруливающим механизмом, а 840i, помимо полного привода, может иметь и базовую заднеприводную трансмиссию.

Европейские дилеры планируют заполучить нового «баварца» в сентябре 2019 года. Для немецкого рынка ориентировочная цена седана Gran Coupe начинается от 91 500 евро.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото новинки от Kia, которая составит конкуренцию Hyundai Creta.

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