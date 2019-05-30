В сети появились фото новинки от Kia, которая составит конкуренцию Hyundai Creta

В сеть «утекли» шпионские фотографии новинки от южнокорейского автопроизводителя Kia, который должен составить конкуренцию Hyundai Creta, пишет ФАН.

Снимки были сделаны во время съемок рекламного ролика. Судя по ним, становится понятно, что новый кроссовер будет называться Seltos. В модельном ряду он займет место между Soul и Sportage, и должен соперничать с южнокорейским «братом» от Hyundai.

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Kia Seltos отличает радиаторная решетка «нос тигра» и многосекционные светодиодные фары и задние фонари. Как ожидается, мировая премьера автомобиля состоится летом 2019 года.

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