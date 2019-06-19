В башкирском поле экстренно высадился французский «десант»

Легкомоторный самолет с двумя французами экстренно приземлился на поле в Башкирии в 17 км от города Янаул на границе с Пермским краем.

Оба иностранца не пострадали, воздушное судно J-430 австралийского производства также повреждений не получило.

Пятый канал

По предварительной версии, причиной вынужденной посадки стало падение давления масла в двигателе, которое произошло из-за неисправности радиатора.

Граждане Пятой республики возвращались с соревнований Red Bull Air Race, проводимых в Казани, и направлялись в екатеринбургский аэропорт «Кольцово».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.