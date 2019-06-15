Видео: Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолет «Вилга-35» совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево Солнечногорского района Московской области. По предварительной информации, инцидент произошел в связи с отказом двигателя. Также отмечается, что план полета воздушного судна и уведомление в органах организации воздушного движения отсутствовали.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате происшествия пострадали два человека, находившиеся на борту: пилот и пассажирка. Они были доставлены в одну из клиник Солнечногорского района.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самодельный легкомоторный самолет разбился в Чердаклинском районе Ульяновской области. Им управлял опытный 65-летний пилот Анатолий Д.