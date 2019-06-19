Депутат Рады Тымчук погиб от огнестрельного ранения

Депутат Рады от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук в среду, 19 июня, найден мертвым в собственном доме.

«Час назад у себя дома найден со смертельным огнестрельным ранением в голову патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», — написал на своей странице в социальной сети украинский политик Антон Геращенко.

Facebook @Антон Геращенко

По его словам, трагедия произошла во время чистки наградного пистолета. На месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются. Следствие рассматривает все версии, включая убийство.

Депутат Дмитрий Тымчук известен своими сообщениями о происходящем на Юго-Востоке Украины, а также громкими заявлениями и положении ВСУ в регионе. Так, он заявлял, что украинские военные возьмут Донецк и Луганск в считанные дни — буквально, пять-шесть. А больше всего многих поразила его фраза — «Потерь нет».

А в это же время Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры утреннего налета.