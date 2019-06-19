В сети опубликовано видео массированного артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ.

На снятых местными жителями кадрах слышны разрывы боеприпасов и видны последствия атаки украинских военных. По их словам, обстрел начался после четырех часов утра.

«Такой вот будильник», — комментирует видео очевидец происходящего за кадром.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ выпустили более ста снарядов из тяжелой артиллерии и минометов по западной части Донецка, в результате которой были повреждены более десяти зданий, в том числе детская больница и шахта. Данные о пострадавших среди мирного населения пока не поступали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массированном артобстреле Донецка со стороны ВСУ.