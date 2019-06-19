На оживленной дороге в центре подмосковного Одинцово взорвался автомобиль.

Случайным свидетелем происшествия стал блогер, который едва не стал жертвой. Мужчина снял на видео момент детонации. Инцидент произошел на площади перед собором Георгия Победоносца.

«Еду такой, еду…» — успел произнести автор перед мощным хлопком.

По его словам, взорвался газовый баллон в багажнике отечественной легковушки. Сам мужчина не пострадал, а вот его автомобиль повредило осколками.

«Страховая полностью взяла на себя расходы», — добавил блогер.

Отмечается, что сам инцидент произошел 11 июня. Обошлось без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве в центре Киева.