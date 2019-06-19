«Еду такой, еду…» — Блогер едва не погиб при взрыве авто в Одинцово

, 16:30 Видео 231

В центре подмосковного города загорелась и взорвалась легковушка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube / Свободный человек

На оживленной дороге в центре подмосковного Одинцово взорвался автомобиль.

Случайным свидетелем происшествия стал блогер, который едва не стал жертвой. Мужчина снял на видео момент детонации. Инцидент произошел на площади перед собором Георгия Победоносца.

«Еду такой, еду…» — успел произнести автор перед мощным хлопком.

По его словам, взорвался газовый баллон в багажнике отечественной легковушки. Сам мужчина не пострадал, а вот его автомобиль повредило осколками. 

«Страховая полностью взяла на себя расходы», — добавил блогер.

Отмечается, что сам инцидент произошел 11 июня. Обошлось без пострадавших. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве в центре Киева.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +13°
63.98
-0.36 71.64
-0.59
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

17:45
Автомобиль протаранил отдыхающих на остановке в Сочи — фото
17:40
Волочкова выбрала платье цвета пудры с глубоким декольте — фото
17:31
Киев грозит Харькову из-за возвращения проспекту имени Георгия Жукова
17:20
Бесподобна! — Внучка Ротару предпочитает мини-платья
17:12
Теннис по-футбольному: спортсмен выронил ракетку и отбил мяч ногой
17:00
Галина Стаханова чуть не умерла, потеряв ребенка от Ролана Быкова
16:52
Комбаров покидает «Спартак» вслед за Глушаковым
16:46
Госдума приняла закон о выплате по ипотеке для многодетных семей
16:32
Не менее двух человек погибло в страшном ДТП с автобусом под Челябинском
16:30
«Еду такой, еду…» — Блогер едва не погиб при взрыве авто в Одинцово
16:23
Любовь Толкалина ответила на критику ее платья с закрытия «Кинотавра»
16:11
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства депутата Тычука
16:04
Сногсшибательная Шэрон Стоун станцевала без юбки в ботфортах — видео
15:57
«Мне с вами не по пути!»: Жириновский ушел из Госдумы
15:35
В башкирском поле экстренно высадился французский «десант»
15:27
Бывшая жена Сергея Шнурова рассказала, как вывела его из запоя с помощью курицы
15:11
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери — видео
15:01
Как Ольга Бузова одолела Ксению Собчак — хроника конфликта
14:57
Депутат Рады Тымчук погиб от огнестрельного ранения
14:46
«Спартак» объявил об уходе Глушакова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама