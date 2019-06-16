Причиной взрыва, прогремевшего вечером в субботу, 15 июня, на улице Тургеневская в центре Киева мог стать бытовой газ. По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, на месте ЧП пожара не было, а в воздух поднялось огромное облако пыли. Рядом с местом ЧП отчетливо чувствовался запах газа.

Пользователи отмечают, что оперативные службы прибыли на место происшествия буквально через три-четыре минуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв прогремел в сирийском Дамаске. По предварительной информации, ЧП произошло в западной части города. Как сообщает агентство, взорвался один из складов сирийской армии в результате мощного пожара в лесу в районе Думмар.