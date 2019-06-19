Соня Евдокименко, внучка эстрадной певицы Софии Ротару, поделилась с подписчиками в Instagram кадрами с фотосессии. На снимке она запечатлена в коротком черном платье.

Instagram @iamsofiaeve

Девушка вызвала восторженную реакцию подписчиков, особенно фанатам понравилась улыбка Сони:

«Тебе идет улыбка!»

«Ты улыбайся так всегда»;

«Красавица!» — написали фолловеры.

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Некоторые из поклонников посетовали, что София ведет страницу на английском языке и из-за этого они не всегда могут уловить смысл:

«Почему все твои посты на английском языке, ведь не все могут правильно понять суть твоих мыслей! Ты наследница великой женщины, хочется правильно понимать то, что ты постишь», — написала одна из фанаток Евдокименко.

София Евдокименко с подросткового возраста участвовала в показах и снималась для глянцевых журналов. Сейчас она изучает историю искусств и английскую литературу в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внучка Софии Ротару выпустила новую песню.