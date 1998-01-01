Внучка Софии Ротару выпустила новую песню

17-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко решила пойти по стопам своей знаменитой бабушки и заняться музыкой. На днях девушка опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент нового сингла «Blush» (румянец, краска стыда — в переводе с английского языка — прим. ред.).
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Подписчики Софии-младшей оценили новую работу внучки знаменитой певицы.
Ранее Пятый канал сообщал, что София Ротару опубликовала «слишком откровенное» фото внучки. Пользователи сети удивились очень взрослому снимку Софии Евдокименко, которым поделилась ее звездная бабушка.