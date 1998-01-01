Внучка Софии Ротару выпустила новую песню

, 21:03 Видео 20

Девушка решила пойти по стопам своей знаменитой бабушки и заняться музыкой.

Фото: instagram @iamsofiaeve

17-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко решила пойти по стопам своей знаменитой бабушки и заняться музыкой. На днях девушка опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент нового сингла «Blush» (румянец, краска стыда — в переводе с английского языка — прим. ред.).

instagram @iamsofiaeve

— Вышла новая песня вашей покорной слуги. Надеюсь сингл заставит тебя покраснеть! — написала Евдокименко.

Подписчики Софии-младшей оценили новую работу внучки знаменитой певицы.

— С премьерой, София. Невероятная песня и исполнение

— Песня шикарная, продолжай в таком же духе

— Замечательная песня️! Бомба!

Ранее Пятый канал сообщал, что София Ротару опубликовала «слишком откровенное» фото внучки. Пользователи сети удивились очень взрослому снимку Софии Евдокименко, которым поделилась ее звездная бабушка.

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