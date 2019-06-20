Видео: Иван Ургант и Александр Розенбаум спели под гитару в петербургском дворе

Известный российский телеведущий Иван Ургант и музыкальный исполнитель Александр Розенбаум посетили Санкт-Петербург. В одном из дворов Северной столицы, неподалеку от станции метро «Чернышевская», знаменитости под гитару исполнили песни собственного сочинения. Видео с выступления звезд появилось на просторах сети.

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Как удалось выяснить поклонникам, съемки шоу Ивана Урганта на этой неделе проходят на его родине — в Санкт-Петербурге, а номер в одном из городских дворов — это часть готовящейся программы, которую зрители смогут увидеть в ближайшее время на федеральном телеканале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ведущий Иван Ургант разбил яйцо музыкального исполнителя Стаса Михайлова перед его юбилеем. Внутри оказался брелок с надписью «Михайlove», а также билет на концерт в форме четырехлистника.