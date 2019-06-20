Гороскоп на 20 июня: Близнецы, прислушайтесь к внутренней ведьме!

«Если вам сначала слишком жарко, потом будет слишком холодно», — вам знакомы эти слова Рыбы? Хватит развлекаться, пора действовать! Ваше счастье только в ваших руках! Вычеркните из жизни ненужных людей и двигайтесь к цели. Телец, ваша мантра на сегодня: лучше довольствоваться тем, что имеешь, чем идти на неоправданный риск. Так вы сможете добиться больших успехов. Осознайте свою мощь. Весы, вы не тот человек, каким себя чувствуете. Не переставайте заниматься саморазвитием.

Овен — гороскоп на сегодня, 20 июня

Этот день станет ярким подтверждением того, что самосовершенствование может повлиять на жизненный уклад. Вопрос к вам, Овны: что вы делаете, чтобы развивать внутренний мир? Вы можете полагаться на свою интуицию? Вы разговариваете со своим внутренним я? Можете ли прислушаться к словам наставника? Окунись глубже, Овны. Разговор с самим собой пойдет вам на пользу.

Космический совет: загляните в свое подсознание.

Телец — гороскоп на сегодня, 20 июня

Телец, ваша мантра на сегодня: лучше довольствоваться тем, что имеешь, чем идти на неоправданный риск. Так вы сможете добиться больших успехов. Хватит бежать за поездом, который уехал — вы его не догоните. Остановитесь на месте, подумайте о своем будущем и разработайте план по достижению цели. Звезды предвещают вам большой успех, но только в том случае, если вы избавитесь от мыслей о прошлом.

Космический совет: начните жить сегодняшним днем.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 20 июня

Близнецы, к вам кто-то стучится из мистического шкафа. Ваша внутренняя тетя Зельда больше не хочет быть секретом. Откройте двери своего внутреннего подсознания — вас ждут кардинальные перемены. Обратитесь к своему внутреннему колдуну, чтобы получить ответы на интересующие вопросы. Ваше подсознание знает больше, чем вы сами.

Космический совет: прислушайтесь к своей внутренней ведьме.

Рак — гороскоп на сегодня, 20 июня

Раки, стремиться к совершенству — это не значит ждать какой-то магии или помощи свыше. Не отказывайтесь от своих идеалов. Ваше внимание к деталям способно перевернуть весь мир. Не сворачивайте с намеченного пути — вы еще покорите горы. Вселенная сулит вам удачу, которая станет плодом вашей многолетней работы. Не переставайте трудиться и идти к своей мечте. Вы находитесь на пути к лучшей жизни.

Космический совет: продолжайте визуализировать желания.

Лев — гороскоп на сегодня, 20 июня

Львы, сегодня вам придется нелегко. Предстоит принять роль справедливого судьи, от решения которого будет зависеть несколько судеб, в том числе и ваша собственная. Постарайтесь взглянуть на все аргументы объективно, не позволяйте эмоциям одолеть вас. Вы действуете ради общего блага — помните об этом. Спорьте, кричите, идите до последнего. В начале это может показаться сложным, но знакомые будут уважать и ценить вас за то, что вы стоите на своем.

Космический совет: не отказывайтесь от своего мнения.

Дева — гороскоп на сегодня, 20 июня

Два слова: божественная ясность. Если вы «застряли» на одной ступеньке карьерной лестницы или потеряли вдохновение, будьте готовы к прозрению. Дар ясности поможет вам определить ваши цели и спланировать ваш следующий шаг. Общение будет иметь особое значение сегодня для вас как в романтических отношениях, так и в профессиональных. Не бойтесь безумных идей, Девы! Все это — знаки Вселенной.

Космический совет: положитесь на свою интуицию.

Весы — гороскоп на сегодня, 20 июня

В жизни каждого наступает момент, когда он перестает быть человеком, которым был раньше. Некоторые называют это «духовным пробуждением». Другие называют это мгновение «возвращением домой». Однако прежде, чем вы отделитесь от своей прежней сущности, вы должны оторваться от тьмы, которая продолжает заключать вас в «тюрьму». Соединитесь со своим высшим я и спросите, что вам нужно сделать, чтобы измениться.

Космический совет: пробудите внутренних духов, которые вам подскажут, как дальше двигаться.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 20 июня

Прощаться никогда не бывает легко, но это именно то, что вам нужно сделать в данный момент. Полюбите себя настолько, чтобы уйти от людей и ситуаций, которые вызывают у вас душевную боль. Только отпустив прошлое, вы сможете освободить место для новых отношений. Доверьтесь Вселенной — она приведет вас в нужную сторону. И не забывайте: если жизнь кажется мрачной, на нее нужно взглянуть с другой стороны.

Космический совет: отпустите прошлое.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 20 июня

Стрельцы, хватит бояться идти вперед. Сосредоточьтесь на будущем, а не на прошлом. Сотрите номера тех, кто никогда не позвонит, и запишите в контакты тех, с кем только познакомились. Звезды вам сулят большую любовь. Но чтобы ее получить, необходимо освободить свое сердце от страданий.

Космический совет: откройте сердце для новых чувств.

Козерог — гороскоп на сегодня, 20 июня

«Грандиозные планы требуют грандиозных действий», — знаете об этом, Козероги? Это высказывание китайских мудрецов должно вас подтолкнуть к решительным действиям. Вы думаете о деньгах, но остаетесь на прежнем месте работы. Пора что-то менять. Не забывайте, что в любом начинании главное — перспективы. Нечего делать там, где их нет. Космос от вас ждет чего-то большего.

Космический совет: начните активно действовать.

Водолей — гороскоп на сегодня, 20 июня

Водолеи, вас ждет день, наполненный любовью и нежностью. Никаких драм, никаких скандалов. Только вы, он и свечи. Настало время, когда можно рассказать своему партнеру о безумной любви. Вспомните, что такое романтика! Вы писали в школе любовные записки? Пора вернуть былые времена. Не бойтесь, Водолеи! Возлюбленный ждет от вас откровений.

Космический совет: устройте романтический сюрприз своей второй половинке.

Рыбы — гороскоп сегодня, 20 июня

«Если вам сначала слишком жарко, потом будет слишком холодно», — вам знакомы эти слова Рыбы? Хватит развлекаться, пора действовать! Ваше счастье только в ваших руках! Но помните: если у вас совсем не осталось сил, делать что-то бессмысленно. Посвятите один день себе. Сходите на массаж, искупайтесь в море, сделайте расслабляющие процедуры и только потом пускайтесь в бой.

Космический совет: отдохните как следует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 17 по 23 июня.