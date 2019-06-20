Олимпиада в мире искусства: В Москве и Петербурге проходит конкурс Чайковского

Музыкальный мост соединил в эти дни две столицы, в Москве и Петербурге параллельно проходит конкурс Чайковского. По статусу это Олимпиада в мире искусства. В этом году список специальностей расширили с четырех до шести, добавили духовые инструменты и количество «заявок» на участие выросло до тысячи из 56 стран мира.

Кто эти люди? Как жюри отличает мастерство от гениальности — как поддерживают болельщики на таких соревнованиях? Увидел и услышал корреспондент МИЦ «Известий» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у фронтмена Megadeth Дэвида Мастейна нашли рак горла.