У фронтмена Megadeth Дэвида Мастейна нашли рак горла

Лидер легендарной американской металл-группы Megadeth Дэвид Мастейн сообщил, что у него диагностировано онкозаболевание.

«У меня диагностирован рак горла… Я тесно работаю с врачами, и мы уже наметили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% шансов оказаться успешным» , — говорится в заявлении на сайте Megadeath.

В связи с болезнью Мастейна группа будет вынуждена отменить почти все выступления в 2019 году.

Megadeath была образована Мастейном и Дэвидом Эллефсоном в начале 80-х, после того как Дэвид покинул другой легендарный металл-коллектив Metallica. С момента образования группа выпустила пять платиновых и семь золотых альбомов. Megadeth входит в так называемую «большую четверку» треш-метала вместе с Metallica, Anthrax и Slayer. Коллектив Мастейна стал одним из самых финансово успешных треш-метал-групп, продав более 50 миллионов альбомов за всю историю.

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