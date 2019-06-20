20 июня отмечают день Федота Стража: приметы и история праздника

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В четверг, 20 июня, православные христиане почитают память Феодота Анкирского, которого еще называют Федотом Урожайником. Святому молятся и просят о плодородном лете.

Фото: www.globallookpress.com

Православные христиане в четверг, 20 июня, отмечают день памяти священномученика Феодота Анкирского, прозванного в народе Федотом Урожайником. В этот день, согласно приметам, можно предугадать, каким будет дальнейшее лето: теплым или холодным, урожайным или неурожайным.

История праздника

Феодот родился в III веке в городе Анкире в Малой Азии. Еще в юности он проникся христианской верой и своими проповедями наставлял на путь исцеления других людей. Убеждения Феодота не смогли сломить ни другие язычники, ни государь, ни жестокие гонения.

Правитель Феотекн учинил жестокую расправу над христианами, однако даже под страхом смерти Феодот не был готов отказаться от веры в Иисуса Христа, и, вместо этого, только укрывал у себя тех, кому было некуда бежать, и поддерживал их убеждения.

Однажды к нему явилась мученица, убитая накануне. Она попросила похоронить себя и всю свою семью по христианским традициям, и Феодот, не задумываясь, выполнил поручение.

Об этом узнал правитель-тиран и приказал его арестовать. Он сулил Феодоту богатства и подвергал жестоким пыткам. Однако мученик справился со всеми испытаниями стойко и сохранил веру в душе. В конце концов, правитель распорядился усечь его мечем. А церковь впоследствии установила день памяти Феодота Анкирского на 20 июня.

Приметы

  • Если идет дождь, ждите плохого урожая.
  • Если печет солнце, ждите обильного урожая.
  • Если слышен гром, неделя будет дождливой.
  • Если на листьях увидите росу, дождливым будут только несколько дней.
  • Туманное утро будет предвестником пасмурной погоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отмечается День святого духа.

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