В воскресенье, 20 июня 2021 года, православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников — День Святой Троицы. В этот день, согласно Библии, с небес на землю сошел обещанный Иисусом Христом Святой Дух. В интервью 5-tv.ru протоиерей Свято-Троицкого Измайловского собора Константин Пархоменко рассказал подробнее об истории и традициях, которые соблюдаются на Троицу.

«Суть праздника вот в чем: Иисус Христос воскрес из мертвых, и он сказал: „Я уйду от вас к Отцу небесному, уйду в мир иной. Естественно я буду вам являться оттуда, я буду присутствовать во время таинств, во время причастия буду присутствовать. Но все-таки я уйду, вы видеть меня не будете. Но я, когда я уйду на небо, я пошлю вам Святого Духа — это сила Божия, которая всегда будет пребывать с вами“. Вот когда Ииусус ушел, ученики с грустью думали, когда же это случится. И вот действительно, через десять дней после Вознесения это случилось», — поделился священнослужитель.

Сошествие Святого Духа на апостолов произошло в необычных обстоятельствах. Неожиданно раздался шум от несущегося ветра, а над головами учеников вспыхнули огненные языки. Как отметил протоиерей, ветер и огонь — это две древние силы явления Бога. Поэтому апостолы осознали, что им явился Святой Дух. С тех пор он всегда пребывает в церкви.

«Когда мы стараемся жить церковной жизнью: исповедуемся, причащаемся, стараемся жить по заповедям — то мы чувствуем эту особую благодатную помощь Господа, Духа Святого. Когда нам плохо, мы можем обратиться к Богу — Бог пошлет в наши сердца утешение, радость. В нашу жизнь постоянно вторгаются маленькие и большие чудеса — это тоже явления Духа Святого», — пояснил священник.

Говоря о традициях, которые соблюдаются в день Святой Троицы, Константин Пархоменко отметил, что в праздник не рекомендуется работать и утруждать себя домашними делами. Лучше провести воскресенье в кругу родных и близких или сходить в гости к тем, кого раньше навестить никак не получалось.

Как и в другие дни, в Троицу следует помогать людям и совершать добрые поступки. При первой возможности нужно протянуть руку нуждающемуся и наполнить чужую жизнь добром.

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