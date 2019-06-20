Видео: Амстердам нашел новых подозреваемых по делу MH-17

После пяти лет работы в Нидерландах Совместная Следственная группа назвала имена четверых людей, что сбили малайзийский Boeing над Донецком летом 2014 года. Это три россиянина — военные пенсионеры и один украинец. МИД России назвал обвинения голословными. Что нас поразило: доказательства из интернета, а в самом расследовании полноценно не участвовали малазийцы — хотя это был их лайнер, и россияне. Виталий Чащухин попытался понять — почему?

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в МИД РФ прокомментировали выводы следствия по крушению MH17.