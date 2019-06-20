National Interest назвал причины, по которым НАТО следует опасаться С-400

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Американские эксперты выделили преимущества российских зенитно-ракетных комплексов.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

США и всему военно-политическому блоку НАТО следует опасаться российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, которые могут использоваться в качестве средства борьбы в экономической войне. Об этом пишет National Interest. Американское издание приводит ряд преимуществ С-400, которые должны учитываться другими государствами.

Во-первых, в качестве существующих и потенциальных покупателей ЗРК числятся Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция и Катар. Продажи С-400 способствуют расширению ассортимента выпускаемой продукции и создают базу для модернизации российского вооружения.

Во-вторых, как отмечает журнал, на рынке вооружений Россия известна как разработчик совершенных и продвинутых систем, а, следовательно, зенитно-ракетные комплексы, созданные в этой стране, считаются одними из лучших.

В-третьих, как подчеркивает издание, С-400 способствует укреплению оборонных связей между странами, поскольку приобретение ЗРК требует обучения военнослужащих и снабжения запчастями. То есть любой партнер России, приобретающий С-400, будет вынужден продолжать с ней сотрудничество.

Кроме того, National Interest пишет, что зенитно-ракетный комплекс может использоваться в «гибридной войне». Как отмечает издание, еще не завершенная продажа С-400 Турции, которая входит в НАТО, уже привела к расколу в Североатлантическом Альянсе. Если сделку удастся завершить, Россия получит возможность установить системы отечественного производства на территории НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отказала Ирану в продаже комплексов С-400. Москва не стала продавать Тегерану зенитно-ракетные системы, чтобы не повышать напряженность в регионе.

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