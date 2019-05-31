Россия отказала Ирану в продаже комплексов С-400, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, Москва не стала продавать Тегерану зенитно-ракетные системы, чтобы не повышать напряженность в регионе.

В материале агентства указывается, что ситуацию осложняет недавнее решение Вашингтона отправить к берегам Ирана ударную группу кораблей во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».

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С-400, также известный как «Триумф», — российская зенитно-ракетная система, разработанная НПО «Алмаз». Этот комплекс может одновременно обстреливать до 36 целей 72 ракетами. С-400 стоит на вооружении в российской армии с 2007 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы поставили туркам ультиматум насчет русских C-400.