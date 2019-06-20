Видео: В России может появиться обязательная прививка от ВПЧ

В России может появиться обязательная прививка от вируса папилломы человека, который вызывает онкологические заболевания. Ежегодно в нашей стране этот диагноз ставится сотням тысяч человек. Причем выявляют рак уже на последней стадии.

Чтобы этого не происходило, подростков необходимо прививать, уверены российские ученые. Вакцинировать детей уже начали в 2007 году в Московской области. Похожие программы сегодня работают в 30 регионах, но в масштабах страны это капля в море.

Поэтому в ближайшее время ученые планируют разработать собственную вакцину. А прививку от вируса папилломы включить в национальный календарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи не исключают развитие рака у Бари Алибасова после отравления средством для прочистки сантехники «Крот».