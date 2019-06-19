Врачи не исключают развитие рака у Бари Алибасова

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Продюсер выжил, потому что выпил всего один глоток токсичной жидкости, но, по словам медиков, ожоги в пищеводе и желудке могут спровоцировать развитие опухоли.

Фото: Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 61

Бари Алибасов, который десять дней находился между жизнью и смертью, наконец покинул больницу. Продюсеру еще предстоит длительная реабилитация. И медики не могут поручиться, что жизнь музыканта вне опасности.

Алибасов получил ожог пищевода и желудка четвертой (самой тяжелой) степени, выпив жидкость для прочистки труб. Он выжил, поскольку сделал всего один глоток, но последствия такого отравления могут быть самые разные, вплоть до онкологического заболевания. Об этом программе Пятого канала «Светская хроника» рассказала хирург Анна Калеганова.

«Там в пищеводе развиваются рубцовые изменения. Это вызывает болезненность, нарушает прием пищи. Здесь уже оказываются мероприятия для того, чтобы восстановить проходимость. Такие очаги, скажем так, ненормальных клеток в слизистой оболочке пищевода, которые в дальнейшем расцениваются как предраковые, предопухолевые, требуют тоже повышенного внимания», — пояснила врач.

Полностью рассказ близких Бари Алибасова о том, что произошло в ту роковую ночь на 5 июня, можно посмотреть в выпуске «Светской хроники» здесь.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 61
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