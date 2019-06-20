В Молдавии обрушился многоэтажный дом. Сначала упал балкон, а затем и вовсе откалывается половина девятиэтажки. Чудом обошлось без жертв: спасатели узнали об опасности обвала и успели вывести из дома всех жильцов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал президент Молдавии Игорь Додон.

Он же и выложил в сеть это видео. Здание не было старым, дом построили 40 лет назад. В связи с этим люди попросили власти проверить остальные дома в городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате предположительно взрыва бытового газа в городе на севере Италии обрушилось двухэтажное здание. Погибли два человека. Ведуться поиски третьего.