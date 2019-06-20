В Петербурге начали наносить «вафельную» разметку

За проезд «зайцем» по платным дорогам будут штрафовать. Причем, сумма немалая — две с половиной тысячи рублей — не будет зависеть от стоимости проезда по платному участку. Инициативу планируют рассмотреть уже сегодня. Ну, а некоторым невнимательным водителям в Петербурге раскошелиться придется уже в четверг, 20 июня.

В Северной столице на перекрестках начали наносить так называемую вафельную разметку. Остановка на ней хотя бы на десять секунд обойдется нарушителю в 1000 рублей. Таким способом инспекторы будут бороться с заторами.

Певую разметку на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели начали наносить накануне ночью.

К слову, в стране до недавнего времени вафельная разметка применялась только в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего решили ввести штрафы за проезд «зайцем» по платным дорогам.