Штраф за проезд «зайцем» по платным трассам хотят ввести в РФ

, 17:10 Видео 113

Правительство РФ предлагает наказывать несознательных автомобилистов, бесплатно проезжающих там, где нужно платить.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук

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Федеральное собрание рассматривает вопрос о возможном утверждении нового штрафа для владельцев автомобилей, которые бесплатно проезжают по платным трассам. Предварительный размер наказания составит 2,5 тысячи рублей. При этом Кабмин хочет повсеместно ввести систему проезда машин без оградительных шлагбаумов — free-flow.

Глава корпорации «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко заявил, что почти все водители оплачивают свой проезд на платных магистралях. Он рассказал РИА Новости, что 99% автомобилистов ведут себя добросовестно.

«На нашей сети платных дорог около одного процента проезжают без оплаты», — поделился статистикой Петушенко.

Но глава Автодора также заметил, что при введении системы free-flow новые штрафы будут оправданы.

В социальных сетях к инициативе отнеслись холодно. URA.RU приводит некоторые цитаты:

«А ходить, не заплатив, можно?»;

«Совсем немного — и налог на воздух».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о новом штрафе за шум: российским байкерам, возможно, придется платить за громкие мотоциклы.

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