В Японии заявили о нарушении воздушного пространства российским бомбардировщиком

Министерство обороны Японии заявило о якобы нарушении российским бомбардировщиком воздушного пространства страны в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство сообщает информагентство Киодо.

По данным журналистов, на перехват были якобы подняты истребители японских военно-воздушных сил. При этом в сообщении отмечается, что опасности действия экипажей в воздухе не несли.

Реакции Минобороны РФ на данное заявление пока не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, российские истребители несколько дней назад перехвати два бомбардировщика США, попытавшихся приблизиться к российским границами. Подтверждение тому было видео, опубликованное Миниобороны РФ.