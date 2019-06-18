Видео: российский Су-27 вышел на перехват бомбардировщика США B-52

Минобороны России опубликовало видео перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52. Как только самолет был обнаружен, на перехват поднялся истребитель Су-27. В военном ведомстве отметили, что накануне разведку проводили сразу несколько американских B-52 — они приближались к нашим рубежам со стороны Балтийского и Черного морей. И все были перехвачены.

Позднее стало известно, что один из бомбардировщиков так и не долетел. В небе над Балканами у него загорелись два двигателя. Пилоту пришлось вернуться в Великобританию. Там он еще несколько часов кружил, вырабатывая топливо, а затем совершил аварийную посадку.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео аварийного полета B-52 над Великобританией.