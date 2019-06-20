Студия «Квартал 95» объявила необычный конкурс на роль президента Украины

Студия, основанная нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, объявила о конкурсе, где актерам предстоит сыграть самого главу государства. Об этом сообщается на сайте «Квартала 95».

Студия ищет себе нового «президента Украины» для участия в выступлениях «Вечернего квартала». Такое решение принято, поскольку худрук проекта на самом деле стал главой Незалежной — однако рейтинговое шоу с его участием отменять не стали. Теперь встал вопрос о том, кто будет играть роль Зеленского на сцене.

Тестовым заданием для участников кастинга станет настолько точное перевоплощение во Владимира Зеленского, что его должны будут без вопросов пропустить в администрацию украинского президента.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, в котором Михаил Саакашвили вслед за Зеленским порезвился в фонтане.