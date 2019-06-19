«Дитячий садок»: Саакашвили вслед за Зеленским порезвился в фонтане — видео

, 20:21 Видео 123

Украинцы от души посмеялись над беглым политиком в Одессе.

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Фото, видео: YouTube / Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил

Пользователи соцсетей подняли на смех экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который вслед за президентом Незалежной Владимиром Зеленским тоже пробежался сквозь фонтан.

Саакашвили, который теперь стал лидером украинской партии «Движение новых сил», приехал в Одессу встретиться со своими сторонниками, коих набралось около двух сотен человек. Видимо, в перерыве между дискуссиями в жаркий денек он вышел прогуляться и не устоял от соблазна повторить «пробежку» Зеленского сквозь фонтан в Мариуполе.

Однако преодолевал он «водные препятствия» как-то несмело.

Перед прохождением первой водной струи он зачем-то высунул язык, а после второй стал стряхивать с футболки воду, как будто это стало для него неожиданностью — проскакать сквозь фонтан и не намокнуть.

В глаза бросается, что физическая форма Саакашвили на порядок уступает подтянутому спортивному Зеленскому.

Однако в сети эту пробежку сквозь фонтан расценили как подражание лидеру Незалежной — ведь именно он вернул украинское гражданство политику. Более того, интернет-пользователи обратили внимание, что Саакашвили был одет в зеленую футболку такого же цвета кроссовки — по аналогии с фамилией президента Украины.

«Один дурак сделал, второй повторил», — скептически отметил один из подписчиков.

«Дитячий садок», — констатировал другой.

«Повторювати дурниці після „кенгурятко“ — це навіть не смішно», — считает третий.

«А в Тбілісі фонтани не фуричать?» — поинтересовался еще один, намекая на уголовное преследование Саакашвили на родине.

«Цвет зеленый это сарказм?» — спросил пользователь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Владимир Зеленский «подурачился» в мариупольском фонтане.

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