«Психанула!»: Кожевникова высказала свое мнение Дмитрию Шепелеву

, 13:10 Фото 383

Актриса не сдержала эмоций и высказалась в комментариях под постом у телеведущего. Она заявила, что Шепелев «пробил человеческое дно».

Фото: www.globallookpress.com

На поведение Шепелева в Instagram отреагировали не только простые подписчики, но и актриса Мария Кожевникова, сообщил интернет-портал «7 Дней.ру». Она не смогла сдержать эмоций и высказалась по поводу ситуации с сыном Жанны Фриске в комментариях под видео.

«Не получается у Дмитрия отшутиться. Не буду писать гневных комментариев, и желать всех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец. Потому как, когда ты ставишь свои взрослые эмоции, дележки имущества на первое место, а интересы ребенка (в том числе общение с родственниками) на самое последнее, всячески препятствуя, издеваясь над пожилыми людьми, которые потеряли дочь, это пробивает человеческое дно. Лишить осознанно своего ребенка, который без родной мамы воспитывается, еще и родных бабушки, дедушки, тети и крестной мамы, это характеризует отца с самой плохой стороны. Хочется пожелать ему человечности, житейской мудрости и понимания, что ребенку нужны все родственники, и никакой отец, даже самый прекрасный и заботливый (может, Дмитрий именно такой) их не заменит!»  написала актриса.

Народная любимица Жанна Фриске ушла четыре года назад, но ее бывший муж Дмитрий Шепелев и родственники до сих пор не могут найти общий язык. Сейчас телеведущий занимается воспитанием их общего сына самостоятельно, но всячески препятствует общению родителей Фриске с внуком. За это Шепелев получает регулярный «нагоняй» на своей страничке в социальной сети Instagram.

Вчера, 19 июня, он опубликовал видео-ответ подписчикам, которые бурно реагируют на ситуацию в его семье. Дмитрий заметил, что все просто насмотрелись телевизора и сделали неправильные выводы.

«Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии», — заметил телеведущий.

Instagram @dmitryshepelev

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Шепелев пристыдли поклонников Жанны Фриске.

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