Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске

Вдовец Дмитрий Шепелев уличил своих подписчиц Instagram в двойных стандартах. После посещения очередного ток-шоу, посвященного четвертой годовщине смерти его гражданской супруги Жанны Фриске, на телеведущего обрушился не просто шквал критики, но посыпались проклятия.

« Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии », — отметил он.

Однако Шепелев вывел своих фолловеров на чистую воду.

« Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа „гори в аду, гнида“, „что б ты сдох, мразь“. А в их профиле, если заглянуть, написано „любящая мамочка двух чудных детишек“ и фоточки котиков, пирогов и цветочков. „Конченый ублюдок“… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! » — иронизирует он.

Телеведущий предупредил хейтеров, что негативные комментарии читать не собирается.

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Поклонники Фриске возмущаются, почему Шепелев забрал своего ребенка у ее родителей за день до смерти певицы. Как рассказывал 5-tv.ru, родственники Жанны считают, что Дмитрий «сбежал, как трус».

После рождения сына врачи диагностировали у бывшей солистки группы «Блестящие» рак мозга. На протяжении двух лет Жанна Фриске боролась с заболеванием, но все попытки победить болезнь были безуспешными.

Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Как рассказывал 5-tv.ru, подруга Жанны Фриске Ольга Орлова опубликовал редкие архивные кадры с певицей, где они вместе были счастливы.