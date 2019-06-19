Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске

Вдовец Дмитрий Шепелев уличил своих подписчиц Instagram в двойных стандартах. После посещения очередного ток-шоу, посвященного четвертой годовщине смерти его гражданской супруги Жанны Фриске, на телеведущего обрушился не просто шквал критики, но посыпались проклятия.
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Однако Шепелев вывел своих фолловеров на чистую воду.
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Телеведущий предупредил хейтеров, что негативные комментарии читать не собирается.
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Поклонники Фриске возмущаются, почему Шепелев забрал своего ребенка у ее родителей за день до смерти певицы. Как рассказывал 5-tv.ru, родственники Жанны считают, что Дмитрий «сбежал, как трус».
После рождения сына врачи диагностировали у бывшей солистки группы «Блестящие» рак мозга. На протяжении двух лет Жанна Фриске боролась с заболеванием, но все попытки победить болезнь были безуспешными.
Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
Как рассказывал 5-tv.ru, подруга Жанны Фриске Ольга Орлова опубликовал редкие архивные кадры с певицей, где они вместе были счастливы.