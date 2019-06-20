Многодетная Мария Порошина продемонстрировала гибкость тела

Звезда сериала «Всегда говори всегда» опубликовала в своем Instagram фотографию с отдыха на море. Актриса и ее дочь сидят на берегу в позе шпагат, показала Teleprogramma.pro.

Instagram @mashaaporoshina

Мария продемонстрировала красоту и молодость. Актрисе 45 лет и она является многодетной матерью. В январе этого года, Порошина родила пятого ребенка — сына Андрея. Информация об отце мальчике держится в секрете. Актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Но ходят слухи, что ее избранником стал испанский бизнесмен.

Подписчики артистки не устают восхищаться ее энергией и внешним видом.

«Мария, какая красивая фотография и вы с дочкой! Вы красивая и дети у вас красивые!!! Как вам удается сохранить такую фигуру?» — отметила девушка в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ирина Медведева впервые стала мамой.