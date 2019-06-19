«Уставшая, но счастливая»: актриса Ирина Медведева впервые стала мамой

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Радостной новостью она поделилась с поклонниками в сети.

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Фото, видео: Instagram @irina_medvedeva_official

Звезда скетч-шоу «Шесть кадров» Ирина Медведева в первый раз стала мамой. Радостной новостью с фанатами 36-летняя актриса поделилась на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала фото с сыночком прямо из роддома. Лицо ребенка она решила пока не показывать на всеобщее обозрение и закрыла смайлом.

На снимке Ирина выглядит немного уставшей, но очень счастливой. С рождением сына звезду поздравила певица Ольга Кабо:

«Ирочка, дорогая! Поздравляю от души! Умница и красавица-Мамочка. Будьте счастливы!».

Instagram @irina_medvedeva_official

К словам Ольги присоединились и фанаты Ирины Медведевой, они оставили множество комментариев:

«Эти счастливые глаза! В них после рождения ребенка появляется что-то глубинное, скрытое, важное! Поздравляем! Пусть растет здоровенький!»

«Ура, ура, ура! Уставшая, но счастливая! Мы вас очень любим! Много-много сил и много-много счастья!»

«Будь счастлива — в должности мамы», — написали фолловеры.

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