Владимир Путин отвечая на вопрос «Прямой линии» о том, будет ли Россия развиваться по пути рыночной экономики или вернется к административно-командному способу хозяйствования, рассказал, что в современном мире чисто рыночной или только не существует.

Владимир Путин напомнил, что наиболее эффективно развиваются страны со смешанной экономикой, которых присутствует роль государства. В качестве примера Владимир Путин привел бурно развивающиеся экономики Индии и Китая.

Но, главное при любой форме хозяйствования, высказал уверенность президент РФ, это мотивация. Только с высокомотивированными сотрудниками возможно решать поставленные пред страной задачи.

Ранее 5-tv.ru публиковал ответ Владимира Путина на вопрос, на ком лежит ответственность за реализацию национальных проектов.