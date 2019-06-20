Владимир Путин заверил, что он продолжит внимательно наблюдать за реализацией национальных проектов и рассказал на ком лежит ответственность за их исполнение.

Ведущий «Прямой линии» вспомнил, что на недавнем совещании президента с кабинетом министров по вопросу нацпроектов у некоторых членов правительства был «печальный вид». После чего зачитал вопрос, поступивший на «Прямую линию» от россиянки Татьяны Пинчук.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Женщина интересовалась, а предполагается ли персональная ответственность за исполнение этих проектов. Владимир Путин не задержался с ответом, но отметил, что у министров вид был не столько печальный, сколько сосредоточенный.

«Что касается персональной ответственности — да. Я сказал это, не помню, камеры работали, было это в средствах массовой информации, нет, но все знают, все коллеги знают, что персональная ответственность, она в данной работе необходима, она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая главная цель национальных проектов.