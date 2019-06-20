Видео: Владимир Путин объяснил опасность резкого снижения зарплат чиновников

Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, когда чиновники будут получать, как рядовые сотрудники, заданный во время прямой линии, признался, что разница в зарплатах его самого «цепляет». И объяснил, почему резко нельзя уравнять зарплаты министров и их подчиненных.
При этом Владимир Путин отметил, что допускать, чтобы разница в зарплатах была колоссальной. Президент уверен в сфере образования и здравоохранения не должно быть ситуации, когда начальники получают в десятки раз больше, чем их подчиненные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, какую ошибку допустило правительство при оказании поддержки многодетным семьям.