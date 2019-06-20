Владимир Путин назвал ошибку правительства в поддержке многодетных семей

Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 20 июня 2019 года ответил на один из самых животрепещущих вопросов для многодетных семей России, который касался льгот по ипотеке.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Президент пояснил, что уже существует его поручение, которое должно обеспечивать для семей с двумя и более детьми ипотеку под 6% годовых, и под 5% для Дальнего Востока. Однако, существует проблема с банками, которые оказываются переходить на шестипроцентную ипотеку.

«Это — реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. В чем она заключается: в том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банков», — объяснил Путин.

Также президент подчеркнул, что меры поддержки семей с двумя и более детьми действуют в России с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал три проблемы российского здравоохранения.