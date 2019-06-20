Видео: Путин поручил правительству приравнять ополченцев Дагестана к ветеранам боевых действий

Владимир Путин во время «Прямой линии» дал поручение правительству приравнять ополченцев Дагестана к участникам боевых действий. По мнению президента, сделать это не составит большого труда.

«Нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит сразу же приравнять вас и ваших боевых товарищей по ополчению к ветеранам военных действий. Поручаю правительству сделать это и сделать как можно быстрее», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент РФ выразил благодарность людям, вставшим на пути международного терроризма и оружием в руках защитивших себя и Россию от бандитов.

В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды под предводительством Хаттаба и Шамиля Басаева. И тогда на помощь российским войскам пришли отряды ополченцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал о случае за который стыдно Владимиру Путину.