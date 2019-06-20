«Прямая линия» затронула множество вопросов о социальной, политической и экономической жизни страны. Напоследок остались вопрос лично характера президенту. У Владимира Путина спросили, бывает ли ему стыдно.

«Конечно да. Как любому человеку нормальному», — сказал президент и вспомнил одну историю из своего жизненного опыта.

Она произошла в начале 2000-х в период первого президента, когда страна оправлялась от тяжелых 90-х. Путина встретила перед машиной пожилая женщина, которая упала перед президентом на колени. Она отдала Владимиру Владимировичу записку, которую тот обещал обязательно посмотреть. Президент передал записку помощникам и вскоре ее потеряли.

«Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает — я все стараюсь отработать», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путин ответил на вопросы журналистов по окончании «Прямой линии».